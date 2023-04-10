«Я православный человек»: Стас Михайлов рассказал об отношении к гаданиям

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 15

Стас Михайлов ответил на слухи об обращении магам и гадалкам

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Знаменитость не сомневается — он выбрал правильный путь.

Народный артист РФ Стас Михайлов прокомментировал слухи об обращении магам и гадалкам для достижения успехов в музыкальной карьере. Певец рассказал о своем отношении к мистике и соответствующим публикациям в Сети о нем.

«Я православный человек, ну что за глупости? <…> К этому я не отношусь», — коротко и ясно ответил он после концерта «Удачные песни», который состоялся 8 апреля на Live Арене.

Михайлов также отметил, что у него не хватает времени на просмотр новостей о его персоне в СМИ. А если пишут и говорят, значит — нужен обществу, считает он. По мнению артиста, даже отрицательные эмоции — это отклик, который доказывает правильность выбранного пути.

Исполнитель добавил, что его мама частенько заглядывает в интернет и находит всякую «ерунду» о знаменитом сыне, а после пересказывает Михайлову удивляющие небылицы, которые связали с его именем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о секрете Стаса Михайлова, который позволяет ему держать себя в форме.

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