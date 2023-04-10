В Забайкалье 15-летняя школьница умерла на праздновании своего дня рождения

|
Рита Миронова
Рита Миронова 184

По предварительной информации следователей, трагедия могла произойти из-за отравления. Что же произошло?

В Забайкалье 15-летняя школьница умерла на праздновании своего дня рождения

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

В Забайкальском крае 15-летняя школьница умерла от отравления алкоголем. Как рассказали в региональном Следственном комитете, тело девочки обнаружили родственники.

По предварительным данным, школьница могла отравиться алкоголем на вечеринке, организованной в честь собственного дня рождения. Известно, что накануне юная леди праздновала знаменательную дату в кругу друзей.

Употребление горячительных напитков закончилось для именинницы совсем не по-праздничному — ей стало плохо, а уже на следующее утро ее нашли мертвой. По крайней мере пока так считают стражи порядка.

«По предварительным данным, смерть девушки наступила от отравления алкоголем», — сообщили в ведомстве.

Впереди предстоит судебная медицинская экспертиза для уточнения причины смерти. Родственников погибшей девочки, а также ее друзей и сверстников уже опросили следователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что необходимо делать при пищевом отравлении.

+11° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
82.40
1.73 90.29
2.16
Спешащая нога спотыкается: китайский совет дня на понедельник, 10 апреля

Последние новости

13:19
Небо затянуло мглой: ученые оказались в эпицентре извержения вулкана на Камчатке
13:17
«При Гитлере такого не было»: Гаспарян высмеял запрет въезда спортсменов России в ФРГ
13:09
Путин и глава Киргизии Жапаров обсудили взаимодействие и сотрудничество
13:01
«Сучий потрох!» — Костюшкин раскрыл свои «расчетливые схемы» привлечения успеха
12:56
Даже ребра разошлись: Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов
12:41
В Забайкалье 15-летняя школьница умерла на праздновании своего дня рождения

Сейчас читают

«У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст»: Толстоганова о жизни наследников
Звезда «Годзиллы» Майкл Лернер умер в возрасте 81 года
«Битва дронов»: как ВС РФ справляются с усиленными атаками ВСУ
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео