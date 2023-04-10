В Забайкалье 15-летняя школьница умерла на праздновании своего дня рождения

В Забайкальском крае 15-летняя школьница умерла от отравления алкоголем. Как рассказали в региональном Следственном комитете, тело девочки обнаружили родственники.

По предварительным данным, школьница могла отравиться алкоголем на вечеринке, организованной в честь собственного дня рождения. Известно, что накануне юная леди праздновала знаменательную дату в кругу друзей.

Употребление горячительных напитков закончилось для именинницы совсем не по-праздничному — ей стало плохо, а уже на следующее утро ее нашли мертвой. По крайней мере пока так считают стражи порядка.

«По предварительным данным, смерть девушки наступила от отравления алкоголем», — сообщили в ведомстве.

Впереди предстоит судебная медицинская экспертиза для уточнения причины смерти. Родственников погибшей девочки, а также ее друзей и сверстников уже опросили следователи.

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