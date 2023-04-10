«Это страшно!» — вдова Грачевского из-за еды чуть не лишилась зрения

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Полина Долгова
Полина Долгова 26

Вдова Бориса Грачевского рассказала о сильной аллергии на баранину

«Это страшно!» — вдова Грачевского из-за еды чуть не лишилась зрения

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Очередное путешествие для Екатерины Белоцерковской могло закончиться фатально.

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в эфире федерального канала призналась, что у нее аллергия «практически на все».

Она рассказала историю о путешествии в Казахстан вместе с покойным супругом. Вместе в день рождения они посетили казахское посольство, где их угостили мантами. Первое, что уточнил Борис Грачевский, зная об аллергии жены, есть ли там баранина.

«Сказали, что нет. Я откусываю, начинаю жевать и покрываюсь пятнами, потом у меня опухают глаза. Это страшно, я подумала, что ослепла», — вспоминает вдова руководителя «Ералаша».

После инцидента Белоцерковская поехала в клинику, в которой ей сделали необходимый укол, чтобы устранить приступ аллергии. Позже выяснилось, что в манты был добавлен курдючный жир, который и спровоцировал у жены Грачевского аллергический припадок.

Супруги поженились в 2016 году, а в 2020-м на свет появился сын Филипп. Когда режиссер стал в четвертый раз отцом, ему был 71 год. У пары мог родиться еще один ребенок, но у актрисы случился выкидыш. Это произошло уже после смерти и похорон режиссера в январе 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Грачевского назвала одну из худших ролей Петрова.

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