«Сучий потрох!» — Костюшкин раскрыл свои «расчетливые схемы» привлечения успеха

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 504

Костюшкин объяснил свой успех доскональной работой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Артист смог сделать себе имя после распада группы «Чай вдвоем». Однако коллеги знают все о методах певца не по наслышке.

Российский певец Стас Костюшкин раскрыл свои приемы привлечения успеха в жизнь. Он утверждает, что в его случае дело далеко не в везении, а в кропотливой и расчетливой работе. Об этом артист заявил после концерта «Удачные песни», состоявшимся на Live Арене 8 апреля.

«Я все просчитываю, начиная от написания песен до клипов. Я не из тех людей, которым так просто все приходит», — прокомментировал Костюшкин.

Экс-участник музыкального дуэта «Чай вдвоем» утверждает, что ему приходится досконально выверять каждую деталь, чтобы его работа принесла плоды. Если он не знает движения вектора, то, скорее всего, все пойдет не в ту сторону, подчеркивает исполнитель.

«Как правильно сказал Атар Кушанашвили в последний раз: „Сучий потрох, я тебя знаю!“. Он знает, что я действительно никогда это просто так (не делаю)», — заключил Стас Костюшкин.

Группа «Чай вдвоем» распалась в 2012 году. Причиной этому послужило отсутствие концертов и смерть отца Дениса Клявера — российского актера кино Ильи Олейникова. После участники коллектива продолжили сольную карьеру, и Костюшкину удалось продвинуть свое имя. Он выпустил звучный альбом «Женщина, я не танцую» и создал проект A-DESSA.

Ранее 5-tv.ru писал, что 51-летний Костюшкин похвастался накачанным голым торсом.

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