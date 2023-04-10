Вгоняют в психоз: заслуженного артиста РФ Бориса Матвеева пугают звонки анонимов

Актер признался, что его убеждают пропустить премьеру спектакля «Вий».

Заслуженный артист России Борис Матвеев заявил, что его уже какое-то время пугают звонки от анонимов. Как стало известно 5-tv.ru, актера в Большом театре кукол ожидается премьера новой постановки — спектакля «Вий». Неизвестные собеседники настойчиво убеждают мужчину пропустить выступление.

Идентифицировать звонящих невозможно. Матвеев утверждает, что с ним будто разговаривают роботы.

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Сюжет спектакля разворачивается на Украине. Кроме того, по задумке режиссера в ходе представления будут звучать украинские песни.

Борис Матвеев работает в Большом театре кукол с 2003 года. Мужчина принял участие во многих постановках, среди которых «Красная шапочка», «Сказке про Емелю», «Синяя птица» и ряд других.

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