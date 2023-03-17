«Вопрос времени»: депутат ГД РФ раскрыла, что будет в случае отмены ЕГЭ

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Депутат ГД РФ Лантратова призвала вернуть выпускные экзамены в школы и вступительные в ВУЗы

«Вопрос времени»: депутат ГД РФ раскрыла, что будет в случае отмены ЕГЭ

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ЕГЭ

В нынешней системе школьных тестирований есть как плюсы, так и минусы.

Если будут проводиться изменения в системе единого государственного экзамена, то школам следует предоставить возможность проводить выпускные экзамены, а ВУЗам — вступительные. Эти два этапа должны быть отдельны друг от друга. Такое мнение выразила зампредседателя комитета ГД по просвещению, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Яна Лантратова.

«Совершенно очевидно, что ЕГЭ надо переформатировать, отказаться от него в пользу другой экзаменационной формы и, думаю, так и будет. Это вопрос времени», — заявила она в беседе с изданием URA.RU.

Она отметила, что в случае возвращения выпускных экзаменов в школьные учреждения, на их основании ученики могли бы получать аттестат о среднем образовании. Также в ВУЗы и учреждения СПО должны получить право проведения вступительного тестирования по единым требованиям и единым экзаменационным билетам.

Лантратова уверена, что ЕГЭ таит в себе множество недостатков. Преподаватели, родители и сами ученики недовольны подобной системой и «причин на это много».

К слову, первые лица государства уже не в первый раз обговаривают возможность отказа от нынешней системы школьных испытаний. По словам Председателя Правительства страны Михаила Мишустина, надо серьезно подумать над этим.

«Насчет ЕГЭ — отмены или каких-то других вещей — надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы или минусы — надо на все серьезно посмотреть», — говорил он ранее.

А вот председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко наоборот уверена, что в ЕГЭ много положительного. Во-первых, такой экзамен создает одинаковые условия для поступления в ВУЗы, а во-вторых, помогает объективно оценить способности учеников, благодаря единому экзамену выпускникам не нужно сдавать одни и те же предметы по два раза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ждет выпускников на ЕГЭ в этом году.

Тема:
ЕГЭ
15 мар
Мишустин неоднозначно ответил на призыв отменить ЕГЭ: «Надо серьезно посмотреть»
3 мар
Будут ли отменять ЕГЭ из-за выхода РФ из Болонской системы?
7 февр
ЕГЭ в 2023 году: что ждет выпускников
16 янв
Рособрнадзор напомнил, до какого числа необходимо подать заявление на сдачу ЕГЭ
16 июн
Вопрос открыт: глава Минпросвещения допустил отмену ЕГЭ при одном условии
14 июн
Тест: Сдали бы вы ЕГЭ по английском языку?
30 мая
Тест: А вы бы сдали ЕГЭ-2022 по русскому языку?
6 апр
В Луганске выпускники сдали первый пробный ЕГЭ по русскому языку
16 февр
Стало известно, будет ли Рособрнадзор переносить досрочный период ЕГЭ из-за COVID
9 февр
Эволюция ЕГЭ: какие очередные изменения ждут школьников в 2022 году
+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.41
0.66 81.14
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:10
День святого Патрика: какие истории и традиции хранит праздник 17 марта
0:55
«Сколько еще?»: Ольгу Орлову достали гормоны
0:41
«Не соблюдаем»: в США назвали незаконными авиаограничения РФ над Черным морем
0:31
«Вопрос времени»: депутат ГД РФ раскрыла, что будет в случае отмены ЕГЭ
0:15
«Похудею ради богатого мужика»: Мария Голубкина рассказала о будущем муже
0:02
Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков»

Сейчас читают

«По всей вертикали»: дело Чекалиных может стать началом цепи проверок блогеров
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео