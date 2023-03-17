«Вопрос времени»: депутат ГД РФ раскрыла, что будет в случае отмены ЕГЭ

В нынешней системе школьных тестирований есть как плюсы, так и минусы.

Если будут проводиться изменения в системе единого государственного экзамена, то школам следует предоставить возможность проводить выпускные экзамены, а ВУЗам — вступительные. Эти два этапа должны быть отдельны друг от друга. Такое мнение выразила зампредседателя комитета ГД по просвещению, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Яна Лантратова.

«Совершенно очевидно, что ЕГЭ надо переформатировать, отказаться от него в пользу другой экзаменационной формы и, думаю, так и будет. Это вопрос времени», — заявила она в беседе с изданием URA.RU.

Она отметила, что в случае возвращения выпускных экзаменов в школьные учреждения, на их основании ученики могли бы получать аттестат о среднем образовании. Также в ВУЗы и учреждения СПО должны получить право проведения вступительного тестирования по единым требованиям и единым экзаменационным билетам.

Лантратова уверена, что ЕГЭ таит в себе множество недостатков. Преподаватели, родители и сами ученики недовольны подобной системой и «причин на это много».

К слову, первые лица государства уже не в первый раз обговаривают возможность отказа от нынешней системы школьных испытаний. По словам Председателя Правительства страны Михаила Мишустина, надо серьезно подумать над этим.

«Насчет ЕГЭ — отмены или каких-то других вещей — надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы или минусы — надо на все серьезно посмотреть», — говорил он ранее.

А вот председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко наоборот уверена, что в ЕГЭ много положительного. Во-первых, такой экзамен создает одинаковые условия для поступления в ВУЗы, а во-вторых, помогает объективно оценить способности учеников, благодаря единому экзамену выпускникам не нужно сдавать одни и те же предметы по два раза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ждет выпускников на ЕГЭ в этом году.