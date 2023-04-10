Знаменитый французский хореограф Пьер Лакотт скончался на 92-м году жизни

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Алексей Панков
Алексей Панков 65

У деятеля культуры остались незаконченные проекты. Что с ним произошло?

Знаменитый французский хореограф Пьер Лакотт скончался на 92-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

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На 92-м году жизни скончался французский хореограф Пьер Лакотт. Причиной смерти стало заражение крови. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным источника, мужчина скончался около четырех утра в клинике на юге Франции. Супруга Лакотта отметила, что у него остались незаконченные проекты.

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«Это очень печально, у него до сих пор было полно проектов, и он занимался написанием книги», — отметила супруга хореографа.

Пьер Лакотт родился 4 апреля 1932 года. Мужчина закончил Парижскую балетную школу и всю жизнь занимался развитием классического балета.

Российскому зрителю он известен по поставленному в 2000 году в Большом театре балету «Дочь фараона». Также хореограф работал в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

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