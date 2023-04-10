«Хлеб хлебу рознь»: почему нельзя отказываться от мучных изделий

Этот продукт — кладезь витаминов и микроэлементов.

Исследователи считают, что россияне стали есть меньше хлеба. И это притом, что испокон веков это мучное изделие было продуктом номер один в каждой семье нашей страны. Так, согласно данным опроса, одна половина не ест хлеб из-за боязни набрать лишний вес, а другие считают, что в нем нет полезных веществ и витаминов. И те и другие — не правы.

Ведущий ученый страны в области питания, академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян рассказал изданию aif.ru, что хлеб считается носителем значительного количества растительного белка и большой доли углеводов. Он составляет 34% калорийности рациона, больше 50% углеводов и почти 40% белка.

«И это очень весомый вклад в общую структуру питания населения. То есть в обеспечении здоровья нации хлеб — номер один», — заявил ученый.

Эксперт отмечает, что хлеб содержит большое число витаминов, минералов. К ним относятся витамин В, магний и марганец, а также вещества, которые необходимы для нервной системы, чтобы защитить ее от стресса. Это важные компоненты для современного человека. Например, сто граммов цельнозернового хлеба (примерно три небольших кусочка) содержат почти половину дневной нормы витамина B1. Когда этого витамина не хватает, то человек становится раздражительным, быстро устает, у него появляется мышечная слабость. Кроме того, в том же хлебе содержится треть суточной нормы магния. Также в нем есть молибден, кремний, селен, медь, кобальт, фосфор и цинк.

Хлеб — это кладезь полезных пищевых волокон и клетчатки. Они нужны для того, чтобы кишечная микрофлора была здоровой, а иммунитет сильным. Например, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом желательно обогащать пищевой рацион волокнами. Для этого подходит ржаной цельнозерновой, отрубной хлеб.

Калорийность продукта действительно не так высока. В ржаном и пшеничном хлебе чаще всего около 200-230 килокалорий, в белом батоне 250-270 килокалорий на 100 граммов.

В последние годы уровень потребления хлеба в России составляет примерно 120 килограммов на душу населения в год. Это выходит около 300 граммов в день на человека. Даже если исключить из населения группу младенцев, которые не питаются хлебными изделиями, то выходит совсем немного.

Академик отметил, что хлеб — это тот самый продукт для массового потребления, поэтому его даже можно использовать для того, чтобы улучшать рацион и структуру питания и обеспечивать организм микронутриентами. Это делается тогда, когда в хлеб добавляются микроэлементы, которых не достаточно в обычном рационе. Например, вместо обычной соли стоит использовать йодированную. Такие виды хлебобулочных изделий есть уже и сегодня на прилавках магазина.

Поэтому те, кто отказываются от хлеба — не правы. Эксперт напоминает — «хлеб хлебу рознь». В булочке батона хорошего мало, но хлеб грубого помола, серый, черный, ржаной — очень полезен.

Диетологи рекомендуют в день съедать по 150 граммов ржаного и 150 граммов пшеничного. Это примерно по три-четыре кусочка на человека.

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