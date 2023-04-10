Пилоты спасли пассажиров самолета Ryanair, затормозив носом при приземлении

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Никто из людей не пострадал. Правда, одному потребовалась помощь психологов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Radek; 5-tv.ru

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Ирландский экипаж смог посадить лайнер в аэропорту буквально носом. У самолета подломилась передняя стойка шасси, на ней он и скользил по посадочной полосе, оставляя за собой сноп искр.

Несмотря на аварийную посадку, никто из пассажиров рейса Ливерпуль — Дублин не получил травм, одному человеку потребовалась помощь психологов — его надо было вывести из состояния шока.

Пользователи интернета высоко оценили выдержку и профессионализм пилотов Ryanair и призвали «больше не ругать их за небрежную манеру пилотирования».

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