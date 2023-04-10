Работают системы РЭБ: эксперт назвал причину сбоев «умных» бомб США на Украине

Россия имеет средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие влиять на сигнал GPS.

Сбои в работе систем наведения американских «умных» бомб JDAM на Украине происходят из-за помех, которые создают российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Для наведения этих бомб используют систему GPS. То есть в бомбу при сбрасывании закладываются координаты цели. Россия имеет системы радиоэлектронной борьбы, которые позволяют влиять на координаты GPS. То есть вы можете находиться в одном месте, а электронная карта, которая находится у вас перед глазами, будет показывать, что вы находитесь в центре океана или какого-то острова. И вот когда такая система включается, естественно, бомбы летят не туда, и цели не поражают», — пояснил эксперт.

Кнутов предположил, что эффективная работа российских средств РЭБ побудит американцев модернизировать системы наведения JDAM таким образом, чтобы помехи на них не воздействовали. Если же эта задача окажется невыполнимой, то в поставке таких бомб на Украину отпадет необходимость.

Возможность сбоев в работе систем наведения бомб из-за недоработки самих JDAM эксперт исключил.

«Эти бомбы давно применяют в Афганистане, Ираке. То есть это уже старая, испытанная конструкция, поэтому говорить о том, что она недоработана, я бы не стал», — заключил Кнутов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США расследуют причины сбоя в работе систем наведения «умных» бомб JDAM, который произошел в зоне СВО. В числе версий — работа российских глушилок, создающих проблемы с сигналом GPS.