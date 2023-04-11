Остался лишь пепел: пожар в селе под Нижним Тагилом уничтожил десятки домов

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Пожар в селе под Нижним Тагилом уничтожил десятки домов

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Погорельцам предоставили временное жилье и необходимую помощь.

О ситуации на Урале. Сразу два страшных пожара бушуют в Свердловской области. Под Нижним Тагилом огонь буквально уничтожил целую деревню. От жилых домов остался только пепел. В поселке Светлый огнем охвачено уже более 20 строений. По предварительным данным, в обоих случаях кто-то поджег сухую траву. Именно легкомысленное обращение с огнем привело к тому, что в 15 регионах России сейчас введен особый противопожарный режим. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

«Вот в этом месте стена огня полностью прошла по всему участку, уничтожая на своем пути абсолютно все. Это остатки дома, который стоял еще несколько часов назад. Сейчас остались только сгоревшие конструкции и кое-что из вещей. Например, это остатки кухонной утвари», — рассказывает журналист.

Пожар начался в поле у дороги. Сухая трава вспыхнула словно порох, а шквалистый ветер мгновенно перекинул пламя на жилые постройки.

«Весь забор упал, до дома не дошло, теплица сгорела», — рассказывает жительница населенного пункта.

В течение часа огонь охватил площадь в десять гектаров. Газиз Малагалиев был дома, когда огонь вплотную подобрался к его участку. Пришлось взяться за лопату и самому вступить в битву со стихией.

«Такой пожар я впервые видел. Еле успел машину отогнать», — рассказывает мужчина.

Но повезло не всем — восемь построек сгорели дотла.

«Основная работа пожарных уже завершена, сейчас сотрудники МЧС проводят точечную проливку территории, чтобы пламя не разгорелось снова», — говорит журналист.

Аномально теплая погода на Среднем Урале установилась с середины марта. Отсутствие осадков и человеческая халатность уже стали причиной рекордного количества пожаров — 160 возгораний меньше чем за месяц. Их общая площадь достигла 170 гектаров.

Причины разгула стихии из года в год не меняются: выброшенный в лесу окурок или пал травы на садовом участке. В поселке Бызово под Нижним Тагилом неосторожное обращение с огнем едва не привело к человеческим жертвам.

«К моменту прибытия первых подразделений горели два нежилых дома, в течение часа загорелись 10 домов», — рассказал начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

В момент возгорания некоторые жильцы находились дома, времени на сборы почти не было. Огонь за минуты уничтожал целые улицы, только чудом никто из людей не пострадал. Остановить пламя удалось лишь на площади в две тысячи квадратных метров. Десять построек выгорели полностью. Всем пострадавшим предоставили временное жилье и необходимую помощь.

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