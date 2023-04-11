В Москву прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто

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Алексей Панков
Алексей Панков 39

Дипломат намерен обсудить проблемы в области энергетики. Какие встречи у него запланированы?

В Москву прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Фото: FEHIM DEMIR / ТАСС

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Во вторник, 11 апреля, в Москву прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Facebook*. По словам Сийярто, он намерен провести переговоры с председателем правительства РФ Александром Новаком и генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Речь пойдет про обеспечение Венгрии энергоснабжением.

«Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества в целях обеспечения безопасности венгерского энергоснабжения», — написал Сийярто.

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