Девочка созрела: звезда «Очень странных дел» выходит замуж

Избранник знаменитости — сын легендарного музыканта Джона Бон Джови.

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун — на пороге больших перемен в личной жизни. В ближайшее время любимица миллионов юных зрителей окончательно перешагнет взрослую черту и выйдет замуж за своего возлюбленного Джейка Бон Джови, сына легендарного рок-музыканта Джона Бон Джови. Радостным событием знаменитость поделилась в своих соцсетях.

«Я люблю тебя уже три лета, дорогой, я хочу и все остальные», — написала она в своих соцсетях.

За актрису в ответ уже порадовались свыше пяти миллионов подписчиков, оставив лайки и многочисленные комментарии. А к ним присоединился и сам возлюбленный знаменитости со словами «Навсегда».

Как известно, влюбленные встречаются с 2021 года — тогда, в июне, пара показала первый совместный снимок. Правда, в детали влюбленные не вдавались. Официально свои отношения они подтвердили на красной дорожке церемонии BAFTA, после того как Милли исполнилось 18. А на 19-летие актрисы ее избранник во всеуслышание заявил в соцсетях, что любит девушку своей мечты, с которой «провел еще один год вокруг солнца».

Милли Бобби Браун — английская актриса, модель и продюсер. Наиболее известна ролью девочки по имени Одиннадцать в сериале «Очень странные дела». За эту работу актриса уже в 13 лет была номинирована на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана. Также она снялась в фильмах «Годзилла 2: Король монстров» и «Энола Холмс».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у новой возлюбленной Тимати заметили кольцо на безымянном пальце.