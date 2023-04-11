Целее будут: политолог прокомментировал выход Москальковой из ГАНРИ

Российский омбудсмен заявила, что не может более участвовать в работе правозащитной организации в связи с политизированностью последней.

Выход российского омбудсмена Татьяны Москальковой из Глобального альянса национальных институтов прав человека (ГАНРИ) — это очередной шаг к укреплению независимости внутренней российской политики. Таким мнением в комментарии 5-tv.ru поделился политолог Антон Бредихин.

«Выход России из подобных организаций, которые так или иначе отвечают за права человека, за те или иные судебные процессы, значит только то, что мы теперь не будем платить туда членские взносы. Это хорошо, потому что, чем меньше мы будем состоять в объединениях, управляемых Вашингтоном и Брюсселем, тем независимее будет наша внутренняя политика. Это то, к чему мы идем с момента обновления нашей Конституции», — заявил Бредихин.

Политолог напомнил, что большое количество судов и правозащитных организаций на Западе проводили антироссийские судебные процессы и отстаивали те ценности, которые противоречат политике нашего государства.

«Я думаю, это не последняя организация, которую мы покидаем. Будет еще много и правовых, и экономических объединений, которые Россия очень скоро покинет», — подчеркнул Бредихин.

Он пояснил, что имеет в виду судебные и наднациональные организации, созданные при участии ЕС и США, и из которых Россия должна уйти в соответствии с новой стратегией внешней политики.

Также политолог считает, что России нужно покинуть ООН, которая, на его взгляд, стала самой неэффективной организацией международного сообщества и которую необходимо было расформировать еще 30 лет назад.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее заявила о выходе из Европейской сети ГАНРИ в связи с «тенденциозной политизированностью» деятельности Глобального альянса.

«В этих условиях не считаю возможным продолжать свое участие в этой организации, и официально заявляю о своем выходе из Европейской сети глобального альянса национальных правозащитных институтов», — заявила Москалькова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России договоров Совета Европы.