Путин подписал закон о прекращении действия договоров Совета Европы
Путин подписал закон о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении РФ
Фото: www.globallookpress.com / James Arthur Gekiere
Действие прекратили еще около десяти протоколов с участием России.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года», — говорится в документе.
Действие прекратили еще около десяти протоколов, в их числе Европейская конвенция о пресечении терроризма, Устав Совета Европы, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Европейская социальная хартия.
В январе, комментируя внесенный президентом в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы, член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что таким образом юридически закрепляются решения, которые уже были приняты ранее.
Ковитиди напомнила, что в феврале и марте 2022 года комитет министров Совета Европы принял резолюции о приостановлении, а затем и о прекращении членства России в уставных органах организации. Причем сделано это было с грубым нарушением устава.
Естественно, что в таких условиях дальнейшее пребывание в организации теряло для России смысл. Именно поэтому 15 марта 2022 года она официально уведомила генсека СЕ о прекращении членства и выходе из состава СЕ. Тогда же Россия денонсировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.
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