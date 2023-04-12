Врач объяснил, почему смертельно опасно сбивать температуру аспирином

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 41

Терапевт Кондрахин: аспирин в качестве жаропонижающего может привести к кровоизлиянию в мозг

Врач объяснил, почему смертельно опасно сбивать температуру аспирином

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Уже давно медики используют этот препарат только как средство для лечения сердечно-сосудистой системы.

Врачи не рекомендуют использовать аспирин как жаропонижающее средство из-за его крайне опасных побочных эффектов. По словам Андрея Кондрахина, терапевта и кандидата медицинских наук, прием этого препарата может привести к фатальным последствиям. О рисках доктор побеседовал с журналистами издания «Вечерняя Москва».

Как отметил эксперт, аспирин медики применяют только в схемах лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Основное действующее вещество препарата помогает в борьбе с тромбообразованием. Во всех остальных случаях принимать данное лекарство в лучшем случае нецелесообразно и очень рискованно. Тяжесть последствий перевешивает результативность.

Кроме прочего, важно внимательно следить за дозировками аспирина. Допустимая суточная норма — 75-150 миллиграммов. Действующее вещество, грубо говоря, разжижает кровь, способствуя движению тромбоцитов и защищая сосуды от застойных явлений. И в пределах рекомендуемой дозы лекарство воздействует на организм положительно. Но даже в относительно безопасных количествах сбивать такой таблеткой температуру не стоит.

«Врачи не применяют аспирин в качестве жаропонижающего как у детей, особенно в возрасте до трех лет, так и у взрослых, потому что он повышает кровоточивость», — подчеркнул Кондрахин.

Как рассказал терапевт, если при любом недомогании доставать из аптечки этот препарат, а также принимать его бесконтрольно, велика вероятность появления язвы, кровотечения и даже кровоизлияния в головной мозг. При любом недуге лучшее решение — проконсультироваться со специалистом, установить диагноз и придерживаться составленной врачом схемы лечения.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему болезнь Паркинсона развивается в молодом возрасте и как реагировать на первые симптомы.

+1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
82.18
0.44 89.73
0.56
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

6:32
Четыре бомбы нашли в Ирландии перед самым визитом Байдена
6:21
Не хочет спать и идет на рекорд: вулкан на Камчатке выбросил еще один столб пепла
6:15
Ромовая баба на Пасху — пошаговый рецепт с видео
6:10
Известный продюсер рассказал, кто спаивает МакSим: «Чтобы было проще обманывать»
5:59
Враг в отчаянии! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:46
Опубликовано видео с испытательным запуском баллистической ракеты под Астраханью

Сейчас читают

«На дух не выносила»: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Игорь Левитас: о замысле США — новом государстве Укропольша и конце Европы
Впереди планеты всей: российские ученые совершили прорыв в атомной энергетике
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео