Вооруженное нападение произошло в порту Эквадора, погибли девять человек

Эфирная новость 37

По некоторым данным, таким способом местные криминальные кланы могли выяснять отношения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcos Pin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По меньшей мере девять человек погибли, еще несколько пострадали в результате вооруженного нападения в порту Эквадора. Стрельбу открыла группа из 30 человек. Они прибыли в порт на нескольких лодках и машинах, а позже скрылись с места преступления.

Предполагается, что таким образом отношения выясняли местные криминальные кланы.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
82.18
0.44 89.73
0.56
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

12:42
Созрела: психолог оценила «цыганский» макияж 10-летней девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой
12:20
«Все, что вы хотите!» — волшебный метод психолога, который гарантирует успех
12:16
«Наследственный характер»: может ли сын Дианы Гурцкая навсегда лишиться зрения?
12:09
Премьер Украины Шмыгаль: контрнаступление ВСУ может начаться летом, но…
11:58
Сообщения о «падении неопознанного объекта на Урале» назвали фейком
11:43
«Не дурите людей»: Киркорова после пластических операций не узнают поклонники

Сейчас читают

Годится в дочки: обнародовано нежное фото 90-летнего Киркорова с новой молодой зазнобой
Игорь Левитас: о замысле США — новом государстве Укропольша и конце Европы
«Массовый инфантилизм»: психолог объяснил причины и механизм выгорания на работе
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео