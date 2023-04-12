В Минцифры назвали сроки запуска в РФ реестра военнообязанных
Теперь гражданам не придется идти военкомат, чтобы сообщить о вступлении в брак, образовании и других переменах.
Фото: www.globallookpress.com / АЛЕКСАНДР ПОЛЕГЕНЬКО
Реестр военнообязанных начнет работать в полной мере в течение нескольких месяцев. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в одном из профильных Telegram-чатов в IT-отрасли.
«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — сообщил министр.
В том числе он отметил, что ответственность за создание реестра лежит на Минцифрах, это задание ведомству поручило Минобороны РФ. Главной задачей является систематизация данных о людях, стоящих на воинском учете, а также обеспечение их актуальности в дистанционном режиме.
По словам Шадаева, введение реестра позволит гражданам не сообщать военкоматам об изменении своего семейного положения, места жительства, работы и образования.
В том числе это касается работодателей. Им не придется предоставлять целый список данных в случае их изменения. Скоро можно будет перебраться на отправку ежегодных отчетов через «Госуслуги».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Госуслуги» могут заменить россиянам паспорт.
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