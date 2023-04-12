В Минцифры назвали сроки запуска в РФ реестра военнообязанных

Реестр военнообязанных начнет работать в полной мере в течение нескольких месяцев. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в одном из профильных Telegram-чатов в IT-отрасли.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — сообщил министр.

В том числе он отметил, что ответственность за создание реестра лежит на Минцифрах, это задание ведомству поручило Минобороны РФ. Главной задачей является систематизация данных о людях, стоящих на воинском учете, а также обеспечение их актуальности в дистанционном режиме.

По словам Шадаева, введение реестра позволит гражданам не сообщать военкоматам об изменении своего семейного положения, места жительства, работы и образования.

В том числе это касается работодателей. Им не придется предоставлять целый список данных в случае их изменения. Скоро можно будет перебраться на отправку ежегодных отчетов через «Госуслуги».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Госуслуги» могут заменить россиянам паспорт.