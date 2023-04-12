Агрессивный москвич избил и изнасиловал бывшую девушку

Житель Москвы избил бывшую девушку, а затем связал ее и совершил акт сексуального насилия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как отмечается в материале, инцидент случился из-за конфликта. Подозреваемый несколько раз ударил девушку, а затем связал ее руки и ноги скотчем. На этом он не остановился и изнасиловал ее.

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Полицейские возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Насильственные действия сексуального характера» в отношении мужчины. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут следственные действия. Кроме того, в ближайшее время следователи намерены ходатайствовать о выписывании постановления о заключении под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный открыл стрельбу в похоронном бюро Вашингтона. Погиб один человек и еще трое получили ранения. Сейчас полиция расследует личность подозреваемого и его мотивы.