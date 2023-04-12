Быть или не быть? Принц Гарри ответил на предложение посетить коронацию Карла III

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42

Принц Гарри посетит коронацию Карла III без Меган Маркл

Быть или не быть? Принц Гарри ответил на предложение посетить коронацию Карла III

Фото: VICKIE FLORES / ТАСС

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Герцог Сассекский может пропустить праздник своего отца?

Принц Гарри принял решение о посещении майской коронации своего отца Карла III. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Однако в сообщении официальной резиденции британских монархов уточнятся, что семья будет присутствовать на церемонии не в полном составе. Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с дочкой не появился на мероприятии.

«Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит коронацию в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет», — прокомментировали Букингемском дворце.

Церемония коронации Карла III состоится 6 мая. На празднике 74-летнего члена королевской семьи Великобритании будут присутствовать порядка двух тысяч человек. Приглашение на торжественное мероприятие получили многие политики и государственные лидеры европейских стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что почему Кейт Миддлтон с ужасом вспоминает о встрече с Меган Маркл.

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