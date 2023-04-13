Британовед исключил победу Карла III в споре с Англиканской церковью о коронации

Священнослужители не станут изменять многовековые традиции из-за прихоти нового монарха, уверен Мэтью Гордон-Бэнкс.

Бывший член британского парламента, а ныне британовед Мэтью Гордон-Бэнкс в комментарии 5-tv.ru объяснил, почему королю Чарльзу не удастся провести церемонию коронации в соответствии со своими пожеланиями и даже сорвать ее из-за прихоти. Дело в том, что существуют определенные традиции, которые никто не будет менять.

«Служба существует сотни лет, несмотря на желание Карла, никаких изменений в церемонии не будет. Он будет коронован на христианской службе и станет королем Карлом III», — заявил Гордон-Бэнкс.

Несколько дней назад появилась информация, что новый король хочет «разнообразную» коронацию с участием нехристиан: мусульман, индуистов, иудеев и предстателей других религий. Новый монарх объяснял, что хочет быть «защитником» не только христианства, но и всех остальных конфессий.

Однако многовековая традиция запрещает представителям мусульманских, индуистских и других конфессий читать молитвы и проводить религиозные обряды во время коронации. Газета Mail on Sunday со ссылкой на источники писала, что в результате возник серьезный спор между Англиканской церковью и Букингемским дворцом. Публикацию регламента мероприятия пришлось отложить, хотя до него остается всего четыре недели. Появились опасения, что этот спор может привести к срыву коронации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри принял решение о посещении майской коронации своего отца Карла III. А вот герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с дочкой не появится на мероприятии.