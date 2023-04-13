Песков прокомментировал идею Кулебы сделать Черное море «морем НАТО»

Черное море ни за что не станет водами Североатлантического альянса, ведь оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Черному морю никогда не бывать „морем НАТО“. Это общее море для всех прибрежных государств, оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности. Причем это должна быть неделимая безопасность», — отметил представитель Кремля.

Так Песков высказался на тему того, что глава МИД РФ Украины Дмитрий Кулеба предложил сделать Черное море демилитаризованной внутренней территорией НАТО. Представитель Кремля объяснил, что сами слова Кулебы звучат противоречиво, потому что представление НАТО и слово «демилитаризация» являются противоположными понятиями.

Стоит отметить, что зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов тоже прокомментировал предложение министра иностранных дел Незалежной. По его словам, три государства НАТО имеют выход к Черному морю — Румыния, Болгария, Турция. Вероятно, Кулеба мог забыть об этом факте. Если же власти Незалежной думают, что Россия станет присоединяться к альянсу, то находится в нелепом заблуждении.

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