Может ли секс во время месячных привести к внематочной беременности?

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 39

Врач Милютина: секс во время месячных не провоцирует внематочную беременность

Фото, видео: www.globallookpress.com / Judith Thomandl; фото из личного архива Марии Милютиной; 5-tv.ru

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Незащищенный интимный контакт опасен по многим причинам. Женский врач предупредила об одной из них.

Среди женщин бытует мнение, что незащищенный секс во время менструации безопасен — мол в период кровяных выделений забеременеть просто невозможно. А что насчет опасных внематочных беременностей? Врач-репродуктолог Мария Милютина рассказала 5-tv.ru про их природу и объяснила, в какие дни цикла плод может начать развиваться вне полости матки.

По словам эксперта, беременность и менструация понятия несовместимые — во время месячных яйцеклетки просто не созревают. Именно по этой причине в красные дни женского календаря не может наступить и внематочная беременность.

«Внематочная беременность — это беременность, которая наступает в маточной трубе. Основная причина — это спаечный процесс в результате воспалительных заболеваний, но, в то же время, внематочная беременность может возникнуть и в неизмененной трубе, которая идеальна по своему строению», — прокомментировала Милютина.

В заключение врач добавила, что точные причины возникновения внематочной беременности до конца не изучены по сей день. По одной из версий, она может быть связана с сокращением маточных труб.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач оценил влияние частых абортов на беременность.

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