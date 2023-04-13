«Не по своей воле»: Медведева назвала причину ухода из большого спорта

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Фигуристка Евгения Медведева ушла из большого спорта из-за болей в спине

«Не по своей воле»: Медведева назвала причину ухода из большого спорта

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Фигуристке всего 23 года. Как и другие молодые спортсмены, она могла бы покорить еще не одну вершину, но обстоятельства сложились иначе.

Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева раскрыла причину, из-за которой ей пришлось уйти из большого спорта. Причиной стали травмы и боли в спине.

«Я ведь не по своей воле перестала соревноваться. У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы в спине пришлось удалять — денервация называется, — но это все равно не помогло», — объяснила фигуристка в интервью журналу Hello.

До 18-19 лет боль была постоянной, поэтому тренироваться Евгении приходилось через силу, а на соревнованиях делать все, чтобы притупить чувство боли и выступить достойно. Но в один момент Медведева поняла — так жить невозможно.

«Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом. Я очень скучаю по соревнованиям. С другой стороны, без них живется спокойнее», — добавила спортсменка.

Но хоть Медведева и завершила карьеру, со спортом она не попрощалась. Становиться тренером девушка не готова, но комментировать соревнования и участвовать в спортивных шоу — всегда «за». Именно поэтому активно работает над дикцией и техникой речи.

Евгения Медведева поднималась на вторую ступень олимпийского пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. Также в активе 23-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому еще из фигуристов блестящая карьера на льду стоила жизни.

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