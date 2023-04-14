Десятилетний мальчик ударил ножом подростка на детской площадке под Новосибирском

Десятилетний ребенок нанес ножевое ранение 12-летнему мальчику на детской площадке в городе Бердске Новосибирской области. Об инциденте сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Новосибирской области.

Сотрудники правоохранительных органов Бердска сейчас проверяют обстоятельства случившегося. Пострадавший в больнице, его жизни ничего не угрожает.

К слову, еще в начале марта прогремела история, где в руках детей тоже оказалось холодное оружие. В московской школе десятиклассница пырнула ножом ребенка. Пострадавший учится в седьмом классе. После инцидента его оперативно госпитализировали, мальчик выжил.

А в прошлом году похожая история случилась в Екатеринбурге. Ребенок ударил кухонным ножом отца, чтобы защитить маму. Пьяный папа кричал и душил жену, угрожая убить. Когда сын вступился за мать, родитель выкинул его с балкона второго этажа. Мальчик остался жив, но его госпитализировали с многочисленными травмами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный сожитель няни изрезал полуторагодовалого мальчика ножом в Кисловодске.