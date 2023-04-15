Сценарий «Судного дня»: востоковед поэтапно спрогнозировал атаку Ирана на Израиль

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20

Иран найдет поддержку исламского мира. Но почему США не будет вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке?

Сценарий «Судного дня»: востоковед поэтапно спрогнозировал атаку Ирана на Израиль

Фото: REUTERS / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)

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Известный израильский востоковед Мордехай Кейдар предположил, что Иран в обозримом будущем нападет на Израиль. На Ближнем Востоке планируется комбинированная атака, в которой будут задействованы все силы арабских стран. Эксперт обнародовал поэтапный сценарий войны «Судного дня».

По его словам, на первом этапе — воздушном — на Землю Обетованную прольется ливень из ракет и дронов, что повлечет истощение израильского «железного купола» и повреждение большинства техники ВВС. Также на первом этапе ожидается кибератака, способная вывести из строя системы местной инфраструктуры.

Второй этап, считает Кейдар, — наземное вторжение. Эксперт уточнил, что пехотные и мотопехотные силы Ливана, Сирии и Газы проникнут на израильские территории на мотоциклах и внедорожниках, оснащенные хорошим вооружением. Их цель — достигнуть населенных пунктов и деморализовать население, а после добиться капитуляции правительства.

«Иранцы рассчитывают, что мобилизация израильских резервистов займет несколько дней и даже в лучшем случае окажется частичной из-за бардака, который будет твориться по всей стране», — приводит EADaily слова востоковеда со ссылкой на израильскую газету «Макор Ришон».

Израильский ученый уверен, что Иран найдет поддержку в мире. Предполагается, что Россия, Китай и Турция будут призывать к дипломатии обе стороны, однако безоговорочно поддержат Тегеран. Исламский мир подхватит идею уничтожения «сионистского образования» и будет выходить на демонстрации и митинги в поддержку Ирана. На Западе же избегут открытия «второго фронта» и вмешиваться не будут, украинского им будет вполне достаточно.

«Некоторые увидят в иранском нападении возможность избавиться от головной боли, которую Израиль доставляет им в течение многих лет», — комментирует он.

Востоковед добавил, что для Запада потеря Израиля — не серьезная потеря. Полный контакт с Ближнем Востоком утерян не будет. Кроме того, администрация США должна осознавать негативное отношение либерального американского большинства еврейства к Израилю.

«США во времена президентства Трампа и Европа ничего не сделали против Ирана после атаки в 2019 году. Можно с уверенностью сказать, что и сегодня, когда президентом является Байден, США ничего не сделают», — считает эксперт.

В заключение Мордехай Кейдар отметил, что остается только догадываться, реализуется ли план атаки на Израиль по предложенным им пунктам. Однако, по его словам, если такой сценарий возможен хотя бы с 1% вероятности, Тель-Авиву стоит сплотиться и быть готовым.

Ранее 5-tv.ru писал, что израильские военные наносят удары по Ливану.

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