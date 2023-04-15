Три человека погибли ночью во время пожара в Томской области
К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил надворные постройки, а в доме обрушилась крыша
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
В городе Асино Томской области ночью произошел пожар в деревянном доме. Как сообщили в МЧС, на месте происшествия обнаружены тела троих погибших.
По данным ведомства, о возгорании стало известно в 02:55. К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил надворные постройки. Также в доме обрушилась крыша.
Во время тушения пожарные обнаружили тела троих взрослых. Их личности устанавливаются.
Возгорание ликвидировали 06:22 по местному времени, его площадь составила 181 квадратный метр.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при пожаре в аварийном доме в Астрахани погиб один человек.
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