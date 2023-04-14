Один человек погиб при пожаре в аварийном доме в Астрахани
К приезду пожарных пламя распространилось на несколько квартир.
Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
Один человек погиб во время пожара в многоквартирном доме в Астрахани. Здание деревянное, поэтому пламя быстро распространялось по внутренним помещениям.
К приезду пожарных огнем были охвачены уже несколько квартир. Перед пожаром дом был признан аварийным. Его вот-вот должны были расселить.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за пожара на фермерском рынке в Химках обрушилась крыша.
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