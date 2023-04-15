«Святые угодники»: на Байдене в сети заметили «маску Фантомаса»

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Полина Долгова
Полина Долгова 155

На Джо Байдене запечатлели искусственную кожу

«Святые угодники»: на Байдене в сети заметили «маску Фантомаса»

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

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В Ирландии запечатлели вескую причину поверить в то, что Байден — искусственный.

В США давно распространяются конспирологические теории о том, что Джо Байден — ненастоящий. До недавнего времени главной особенностью президента США было то, что он «чудит». Конечно, это оправдывается тем, что ему уже 80 лет, и он перенес аневризму. Он часто путается, оговаривается, падает и теряется в пространстве.

Однако есть и такие особенности Байдена, которым нельзя найти объяснение. Недавно демократ попросил невидимого человека не прыгать, а несколько раз он даже публично пытался пожать руку вымышленному другу. Байден ведет себя так, словно он — кукла, которой кто-то управляет. Иногда механизм ломается, ниточки рвутся и бот начинает шалить.

В Ирландии поймали на видео вескую причину поверить в то, что Байден — искусственный. На нем разглядели маску, сообщает Telegram-канал «Пул № 3».

«Боже мой! Это маска! Святые угодники!» — звучит голос за кадром.

Многие пользователи в социальных сетях уже давно предполагают, что с президентом что-то не так. Сомневающиеся считают, что Байден умер, а его заменили двойником или компьютерной моделью.

«Рептилоид»;

«Да он робот!»;

«Рептилия», — пишу комментаторы.

Стоит отметить, что Джо Байден — самый возрастной президент в истории США. Его здоровье регулярно обсуждают в Сети. Он вызывает беспокойство, американцы сомневаются в его стабильном психическом здоровье. Политик зачастую путает названия стран и термины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден смутил мир своим неожиданным предложением.

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