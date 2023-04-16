Звезда «ДОМа-2» Гобозов женился во второй раз: «Вот и случилось»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 87

Звезда «ДОМа-2» Александр Гобозов во второй раз женился

Звезда «ДОМа-2» Гобозов женился во второй раз: «Вот и случилось»

Фото: Instagram* / gobozovfan

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Экс-участник скандального реалити-шоу не стал устраивать пышное торжество — собрал лишь самых близких и родных.

В жизни звезды скандального реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова произошло радостное событие. Он во второй раз женился. Избранницей стала юрист Светлана Князева.

«Вот и случилось. Теперь мы муж и жена!» — сообщил в своем блоге Гобозов и похвастался кадрами из ЗАГСа.

Мужчина не стал устраивать пышное торжество — собрал лишь самых близких и родных. В важный для него день рядом был и единственный наследник Роберт от первого брака с Алианой Устиненко. С ней Гобозов развелся в 2018 году, но публика все равно продолжает их ассоциировать как пару. Хотя и у Устиненко уже давно другие отношения. Она в скором времени родит второго ребенка. С Максимом Меченковым — музыкантом и владельцем звукозаписывающей студии — пара ждет девочку.

Гобозов невероятно счастлив в отношениях с Князевой. Instagram* / gobozovfan

Новая же жена Гобозова не ревнует мужчину к экс-возлюбленной. Она с уважением относится к Устиненко, равно также, как и Гобозов к бывшему мужу Князевой, от которого у женщины растет сын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего на самом деле телеведущая Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым.

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