«Обоим станет легче»: изменивший Африкантовой муж стал просить ее о встрече

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Экс-участник «Дома-2» Капаклы предложил Африкантовой встретиться и поговорить

«Обоим станет легче»: изменивший Африкантовой муж стал просить ее о встрече

Фото: Instagram* / marina_afrika

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Девушка тяжело переживала предательство любимого. Теперь она, видимо, не намерена с ним видеться.

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы после громкого расставания с Мариной Африкантовой вновь захотел увидеть бывшую возлюбленную. Оказавшись в Дубае, но уже с новой спутницей Татьяной Мусульбес, он заодно решил встретиться с пока еще официальной женой и, видимо, обсудить ситуацию и бракоразводный процесс.

«Марина, привет. Это Рома, я в Дубае. Если ты вдруг эмоционально готова, то давай поговорим или хотя бы попытаемся. Надеюсь на положительный ответ. Уверен, обоим станет после этого легче», — показала Африкантова в социальной сети поступившее ей сообщение от Капаклы.

Африкантова возмутилась предложению некогда любимого супруга. Ведь еще несколько месяцев назад ждала объяснений от него, но, по ее словам, не дождалась.

«Хватит мне писать! Когда надо было поговорить и расставить все точки, улетел на Бали, а тут объявился!» — написала Африкантова.

К слову, скандал в семье разгорелся в феврале. Тогда выяснилось, что Капаклы изменил жене с Мусульбес. По крайней мере, так утверждала Африкантова. По словам самого мужчины, никакого предательства не было. Он с Мусульбес не имел никаких связей, но начал засматриваться на нее после того, как понял — отношения с Африкантовой заканчиваются.

Первое время из-за поднятой в Сети шумихи Капаклы скрывал отношения с Мусульбес, но потом признался — он, наконец, встретил ту единственную и неповторимую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Роман Капаклы вел себя с Мариной Африкантовой в браке.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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