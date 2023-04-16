Украинские боевики в пасхальную ночь выпустили 20 ракет по Донецку из РСЗО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 14

Сообщается о задымлении в районе собора, в районе которого был зафиксирован прилет.

Украинские боевики в пасхальную ночь выпустили 20 ракет по Донецку из РСЗО

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Украинские боевики ударили по Донецку в пасхальную ночь из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили 20 ракет на Ворошиловский район города.

По данным 5-tv.ru, есть пострадавшие. Прилеты были зафиксированы недалеко от собора, где проходило пасхальное богослужение. Людям пришлось эвакуироваться. Очевидцы же делятся кадрами с места событий в соцсетях.

По информации администрации Ворошиловского района, возле собора наблюдается задымление.

«Сильнейший обстрел. Наблюдается задымление в районе Кафедрального собора, где в этот момент шла праздничная литургия», — передает сообщение ТАСС.

Накануне ВСУ четыре раза за день вели огонь по населенным пунктам ДНР из РСЗО. В общей сложности по Донецку, Макеевке, Горловке и поселку Минеральное было выпущено 33 ракеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рейсовый автобус с пассажирами попал под обстрел на окраине Донецка.

+2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
81.50
-0.18 90.16
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Светлое Христово Воскресение: что нужно обязательно сделать на Пасху — 2023
3:50
Украинские боевики в пасхальную ночь выпустили 20 ракет по Донецку из РСЗО
3:30
В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь из Иерусалима
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
2:46
«Обоим станет легче»: изменивший Африкантовой муж стал просить ее о встрече
2:20
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой

Сейчас читают

Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Прямая трансляция пасхального богослужения в Москве
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео