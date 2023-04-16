Украинские боевики в пасхальную ночь выпустили 20 ракет по Донецку из РСЗО

Украинские боевики ударили по Донецку в пасхальную ночь из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили 20 ракет на Ворошиловский район города.

По данным 5-tv.ru, есть пострадавшие. Прилеты были зафиксированы недалеко от собора, где проходило пасхальное богослужение. Людям пришлось эвакуироваться. Очевидцы же делятся кадрами с места событий в соцсетях.

По информации администрации Ворошиловского района, возле собора наблюдается задымление.

«Сильнейший обстрел. Наблюдается задымление в районе Кафедрального собора, где в этот момент шла праздничная литургия», — передает сообщение ТАСС.

Накануне ВСУ четыре раза за день вели огонь по населенным пунктам ДНР из РСЗО. В общей сложности по Донецку, Макеевке, Горловке и поселку Минеральное было выпущено 33 ракеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рейсовый автобус с пассажирами попал под обстрел на окраине Донецка.