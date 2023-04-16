Битва на истощение: США сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 44

WP: в США сомневаются в успехе возможного наступления ВСУ из-за ряда проблем

Битва на истощение: США сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Журналист Дэвид Игнейшес считает, что конфликт на Украине ведет в тупик.

В США начали сомневаться в успешном контрнаступлении войск ВСУ. Они полагают, что украинцы страдают от недостатка вооружения и от плохой подготовки. Об этом пишет обозреватель Дэвид Игнейшес в статье издания The Washington Post.

«Американские чиновники признают существование препятствий для реализации Украиной этого амбициозного плана», — написано в материале.

Два месяца назад произошла утечка документов из Пентагона. Аналитики американской разведки пришли к выводу, что конфликт на Украине перешел на стадию «битва на истощение» и все действия веду в тупик.

Обозреватель отметил, что власти Вашингтона придерживаются февральской оценки и считают, что недостаточная подготовка и нехватка боеприпасов замедляет контрнаступление и ведет к еще большим потерям.

Также Игнейшес рассказал, что официальные лица Америки хотели, чтобы украинская армия отошла от возвышенности Артемовска (украинское название — Бахмут). Но Киев предпочел оставить бойцов и в городе началась «мясорубка».

На данный момент армия России удерживает под контролем около 70-80% территории Артемовска. Украинцы платят страшную цену, стараясь «избежать символического поражения».

Есть предположение, что контрнаступление приведет к оккупации Киевом малого количества территорий, отмечает журналист.

Прежде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление со стороны Украины начнется «в ближайшее время».

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о намеренном преуменьшении Пентагоном значения боев за Артемовск.

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