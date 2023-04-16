«Укусил местный мужик»: Самбурская пожаловалась на токсичную рану

Звезда пожаловалась, что яд муравья сохраняет свои свойства на протяжении восьми дней.

Актриса и блогер Настасья Самбурская пожаловалась, что во время поездки на сказочное Бали ее укусил токсичный муравей, который называется томкат.

Последствия укуса артистка показала на видео, которое опубликовала в сторис в Instagram*, где на руке заметен красный волдырь.

Самбурская рассказала, что после прокола яд из воспаления попал на ногу, в этом месте также образовалось красное пятно. Известно, что выделения муравья сохраняют свои токсичные свойства до восьми дней. А последствия контакта будут еще около месяца.

«Внимание, меня укусил местный мужик. Нет, пошутила. Муравей», — поделилась знаменитость.

Она отметила, что насекомое оставляет следы на теле, даже если на него просто надавили. Поэтому если в поле зрения был замечен такой муравей, то все вещи надо немедленно сдать в стирку.

«Теперь у меня на руке пятнище и на ноге. Проходит все это окончательно до месяца», — пожаловалась артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж актрисы Настасьи Самбурской тайно женился и стал отцом.

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