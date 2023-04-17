В Петербурге загорелась легковушка после столкновения с автобусом
ДТП произошло на Кольцевой автомобильной дороге.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Paul Zinken; 5-tv.ru
Смертельная авария произошла в Санкт-Петербурге. У съезда на Кольцевую автомобильную дорогу в автобус врезалась легковушка. От удара машина перевернулась и загорелась.
Из полыхающего салона мужчину достал водитель автобуса. Пострадавший был в сознании и даже пытался встать. Его госпитализировала проезжавшая мимо скорая. Но травмы оказались слишком тяжелые — водитель умер в реанимации.
Читайте также
+5° 770 мм рт. ст.
41%
41%
81.50
-0.18 90.16
0.16
-0.18 90.16
0.16
Нашли ошибку?