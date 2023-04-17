В Петербурге загорелась легковушка после столкновения с автобусом

Смертельная авария произошла в Санкт-Петербурге. У съезда на Кольцевую автомобильную дорогу в автобус врезалась легковушка. От удара машина перевернулась и загорелась.

Из полыхающего салона мужчину достал водитель автобуса. Пострадавший был в сознании и даже пытался встать. Его госпитализировала проезжавшая мимо скорая. Но травмы оказались слишком тяжелые — водитель умер в реанимации.