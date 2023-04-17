«Надо спрашивать»: Песков про сообщения об удалении деклараций чиновников

Заработок госслужащих изучается в соответствующих ведомствах и находится под контролем.

Работники Кремля сдали декларации о доходах в положенные сроки, документы рассматриваются, однако публиковать их в интернете не нужно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга.

Так он ответил на вопрос журналистов по поводу якобы удаления данных о доходах с официальных ресурсов.

«Про удаление за все последние годы ничего не знаю, мы ничего не удаляли с нашего сайта, надо обращаться в каждое министерство и спрашивать, почему принималось такое решение. Что касается непубликации этих данных в этом году, да, документ (указ президента. — Прим. ред.) содержит эти формулировки», — сказал Песков.

В том числе представитель Кремля объяснил, что антикоррупционная работа в России продолжается, а декларации о заработке чиновников рассматриваются компетентными лицами.

В правительстве уверены, что позволение чиновникам не обнародовать публично декларации не повышает риски возникновения правонарушений, ведь процедура проверки проходит так же, как раньше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность чиновников публиковать декларации о доходах.