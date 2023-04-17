Громкие крики, как детский плач: в Красноярске женщина завела медведя в квартире

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В Красноярске семья похитила медвежонка из леса и держала в квартире

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Ivanov; 5-tv.ru

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Маленький зверь оказался в заложниках и испытал колоссальный стресс.

В Красноярске местная жительница поселила в своей квартире маленького медвежонка. Постоянные крики, похожие на детский плач, привлекли внимание соседей, и они вызвали полицию.

Детеныша передали в центр охраны дикой природы, где уже есть подобные найденыши. Там рассказали, что малыша нашли еще в выходные на обочине пригородной трассы, причем у забравшей его в квартиру пары есть маленький ребенок.

Для медвежонка такая «передержка» оказалась серьезным стрессом. Зоозащитникам придется потратить несколько месяцев на его реабилитацию и лишь потом хищника доставят в Алтайский заповедник на постоянное проживание.

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