Сергей Лавров прокомментировал заявления Украины о возврате Крыма

Министр иностранных дел РФ напомнил, что Москва по-прежнему готова урегулировать конфликт с киевским режимом на основе принципов устава ООН.

Настойчивые заявления представителей киевского режима о возврате Крыма выглядят как демагогия, не больше. Украинский конфликт, как и любой другой, должен разрешаться в соответствии с уставом ООН, однако о готовности офиса президента Владимира Зеленского к этому пока не может идти и речи. Такое мнение прозвучало из уст министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул — не стоит полагать, что Киев заботится об интересах крымчан, требуя возвращения территорий. Применения силы в этом вопросе, сказал Лавров, ждут от Украины ее «западные хозяева». Главная цель — не благо граждан, а искоренение русской культуры.

«Вспомним недавние заявления представителей режима Зеленского, которые требовали обязательно вернуть Крым и грозились, вернее обещали, с радостью обещали, что как только это произойдет, они уничтожат русский язык и русскую культуру в Крыму и сделают там доминирование украинской и глобальной культуры. Такие преломления происходят и в глобальной культуре. Мы уже видели, и я убежден, что эти демагогические заявления понятны, их цель, их смысл понятны», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, Россия, как и Венесуэла, выступает за урегулирование украинского конфликта, а также многих других, продолжающихся по всему миру, на основе принципов устава ООН. Таких, как принцип суверенного равенства государств, принцип неделимости безопасности. Глава МИД РФ заявил, что ни одна страна не должна «укреплять свою безопасность за счет других и создавать угрозы кому бы то ни было».

Лавров подчеркнул, что одним из шагов к соблюдению устава ООН станет отказ от нелегитимных односторонних экономических мер, которыми страны Запада «увлеклись до беспрецедентной степени».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем завершилась поездка Сергея Лаврова в Бразилию в рамках дипломатического турне по странам Латинской Америки.