Неминуемые убытки: Украина столкнулась с очередной напастью

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Страна.uа: весеннее половодье грозит Украине серьезными убытками

Неминуемые убытки: Украина столкнулась с очередной напастью

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Вероятно, повысятся цены на некоторые продукты в стране. В чем причина?

Незалежной опять придется тратить деньги, но в этот раз не на прихоти киевского режима. На Украине началось весеннее половодье, причем в 2023 году уровень воды вырос до рекордного количества. Как сообщает издание «Страна.ua», страну буквально заливает.

Исходя из данных «Укргидроэнерго», этой весной вода поднялась на метр выше, чем в прошлом сезоне. Тем более, паводок начался еще зимой, а потом пришло весеннее половодье.

«Подобное явление происходит раз в десять лет. Большая вода была также весной 2013 года», — говорится в материале.

Чтобы ликвидировать последствия затопления, потребуется не меньше сотен миллионов гривен. Например, раньше в похожих ситуациях убытки оценивались в 50-150 миллионов гривен (110-330 миллионов рублей. Прим. — ред), а это только на одну область. Что будет теперь?

Экономист Олег Пендзин рассказал изданию, что пока рано говорить о размере ущерба, однако ясно одно — деньги понадобятся очень большие. Уже сейчас имеется множество пострадавших от стихии. Вода серьезно повредила «огородный» сегмент. В зоне риска находятся ранние овощи и ягоды. Именно эти продукты попадают на местные рынки, но из-за их нехватки придется повысить цены, минимум на 10-15%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как регионы России справляются с весенним половодьем.

Тема:
Украинский кризис
19 апр
Генсек ООН Антониу Гутерриш был «взбешен» после встречи с Зеленским
18 апр
В зоне СВО ликвидирован экс-нардеп Украины Олег Барна
18 апр
Российские бойцы овладели еще тремя кварталами в Артемовске
18 апр
Оторвали башню: как украинские боевики опростоволосились с танком Leopard
18 апр
«Майдан может повториться»: экс-министр предсказал новый переворот на Украине
18 апр
Путин подарил военным группировки «Днепр» икону и поздравил их с Пасхой
18 апр
«Титаническая бомба»: ВСУ встретят неминуемую гибель в случае контрнаступления
18 апр
Переговоры о поставках украинского зерна через Польшу окончательно провалились
18 апр
Запад пытается всеми силами втянуть Венгрию в конфликт на Украине
17 апр
МИД РФ назвал передачу Чехией марокканских танков Киеву вопиющим фактом
+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
81.60
-0.03 89.57
-0.09
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду,...

Последние новости

8:26
Американские вакцины Moderna и Pfizer запретили использовать в США
8:12
Неминуемые убытки: Украина столкнулась с очередной напастью
8:00
Чем рискует Серов, одаривая молодого помощника квартирами — мнение адвоката
7:46
Российские военные отбили попытку атаки ВСУ на Запорожском направлении
7:42
«До встречи, Сергей Лавров»: как прошел визит главы МИД РФ в Венесуэлу
7:34
Украина отозвала своего посла в Белоруссии после встречи Лукашенко и Пушилина

Сейчас читают

Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца
Актер из «Отряда особого назначения» Александр Тартышников умер на Украине
Как работают артиллеристы ВДВ: лучшее видео из зоны СВО за день
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео