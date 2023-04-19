Неминуемые убытки: Украина столкнулась с очередной напастью
Страна.uа: весеннее половодье грозит Украине серьезными убытками
Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev
Вероятно, повысятся цены на некоторые продукты в стране. В чем причина?
Незалежной опять придется тратить деньги, но в этот раз не на прихоти киевского режима. На Украине началось весеннее половодье, причем в 2023 году уровень воды вырос до рекордного количества. Как сообщает издание «Страна.ua», страну буквально заливает.
Исходя из данных «Укргидроэнерго», этой весной вода поднялась на метр выше, чем в прошлом сезоне. Тем более, паводок начался еще зимой, а потом пришло весеннее половодье.
«Подобное явление происходит раз в десять лет. Большая вода была также весной 2013 года», — говорится в материале.
Чтобы ликвидировать последствия затопления, потребуется не меньше сотен миллионов гривен. Например, раньше в похожих ситуациях убытки оценивались в 50-150 миллионов гривен (110-330 миллионов рублей. Прим. — ред), а это только на одну область. Что будет теперь?
Экономист Олег Пендзин рассказал изданию, что пока рано говорить о размере ущерба, однако ясно одно — деньги понадобятся очень большие. Уже сейчас имеется множество пострадавших от стихии. Вода серьезно повредила «огородный» сегмент. В зоне риска находятся ранние овощи и ягоды. Именно эти продукты попадают на местные рынки, но из-за их нехватки придется повысить цены, минимум на 10-15%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как регионы России справляются с весенним половодьем.
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