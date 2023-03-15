Как регионы России справляются с весенним половодьем

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Более 15 регионов РФ оказались в зоне весеннего паводка

Фото, видео: © РИА Новости / Данила Назаров; 5-tv.ru

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Погода

Водой затопило десятки жилых домов и почти полторы тысячи приусадебных участков. Как с половодьем борются местные жители?

Уже 16 российских регионов оказались в зоне паводка. Подтоплены десятки жилых домов и почти полторы тысячи приусадебных участков. Самая тяжелая обстановка в Приволжском федеральном округе.

В Пензенской области жителям одного из сел пришлось освоить оригинальный способ передвижения. На месте дороги образовалось огромное озеро. И чтобы перебраться с одного берега на другой, люди залезают в ковш трактора. Как отмечают местные жители, водитель предельно осторожен, едет медленно, а главное — денег не требует.

Такой же метод используют и в Рязанской области. Только там в ковше катаются не все жители, а только один почтальон. По-другому дораться до подтопленных домов сейчас невозможно.

А в Саранске в одну из местных школ на уроки теперь попадают только самые смелые и физически подготовленные ученики. Приходится рисковать — под ногами у них проносится поток воды.

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