Дочь Вадима Волкова назвала истинную причину смерти актера

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Дочь Вадима Волкова опровергла информацию о смерти отца из-за ДТП с самокатом

Дочь Вадима Волкова назвала истинную причину смерти актера

Фото: Кадр из сериала «Невский. Проверка на прочность», 2017 г.

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Версия аварии в городе так и не подтвердилась. Но что же случилось со знаменитостью?

Актер молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков не был сбит электросамокатом, а умер у себя дома. Об этом заявила дочь артиста Аглая в интервью KP.RU.

По ее словам, у ее отца были проблемы со здоровьем и ни в какое ДТП он не попадал.

«Папа умер у себя дома, самокат здесь ни при чем. Он вообще не попадал в ДТП с электросамокатами. Причина смерти? Проблемы с сердцем», — рассказала Аглая.

До этого появилась информация о том, что Волкова мог сбить пьяный 18-летний парень на электросамокате. Тогда же председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смерти и возбудить уголовное дело, если понадобится.

О смерти Вадима Волкова стало известно 9 апреля. Актер проработал в Театре на Фонтанке 12 лет и сыграл 12 ролей. В его репертуаре были, как лирические роли, так и комические.

Также артист сыграл роли в таких спектаклях, как «Севильский цирюльник», «Время для посещений», «Жаворонок», «Последнее китайское предупреждение», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Жозефина и Наполеон», «Кабала святош/Мольер». Более того, он Волков известен широкой публике и по многочисленным работам в кино и на телевидении, а особенно ролью в легендарном сериале «Улица разбитых фонарей».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как СК выяснит обстоятельства смерти петербургского актера Вадима Волкова.

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