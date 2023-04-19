По велению Екатерины II: как вхождение Крыма повлияло на безопасность Российской империи

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Вхождение Крыма в состав Российской империи обеспечило безопасность юга страны

Фото, видео: © РИА Новости /Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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С момента подписания манифеста прошло уже 240 лет.

Еще одна знаковая дата — 240 лет назад Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу» и полуостров вошел в состав империи.

Это решение обеспечило безопасность южных границ страны, а также позволило получить беспрепятственный выход к Черному морю для ведения морской торговли и создания флота. Кроме того, это позволило прекратить распри среди местного населения, которые нередко выливались в вооруженные восстания.

За 240 лет Крым не раз приходилось отстаивать в войнах против Османской империи, Франции, Англии, но полуостров стал надежным форпостом нашей страны, а десятки народов, его населяющих, живут мирно и в согласии.

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