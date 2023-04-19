Ставок больше нет: в Петербурге закрыли девять игровых клубов

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Полицейские закрыли девять игровых клубов в Санкт-Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Владельцы незаконного бизнеса ежемесячно зарабатывали около 10 миллионов рублей.

В Петербурге полицейские накрыли сразу девять нелегальных игровых клубов. Они работали в нескольких районах. Помещения тщательно охранялись, а обученный персонал принимал от игроков ставки. В месяц владельцы незаконного бизнеса выручали около десяти миллионов рублей.

Во время обысков в казино изъяли около 300 игровых автоматов и компьютеров. Заведения с азартными играми закрыли, а подозреваемых задержали. Одни сейчас под стражей, другие под подпиской о невыезде.

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