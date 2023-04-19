Ни проехать ни пройти: Путин поручил решить дорожный вопрос в новых регионах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 8

Путин поручил Хуснуллину заняться вопросом дорог в новых регионах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Накануне президент совершил рабочую поездку на недавно присоединенные территории.

Глава РФ Владимир Путин доложил о дорожных проблемах новых регионов. Своими впечатлениями после посещения российских субъектов он поделился с членами Правительства РФ.

«Там не только проехать, там пройти скоро будет невозможно», — заявил президент.

По словам президента, пункты пропуска в ЛНР и Херсонской области слишком узкие даже для легковых машин. Он отметил, что дороги уже находятся в состоянии ремонта, однако поручил председателю правительства Марату Хуснуллину ускорить решение этого вопроса.

Также Путин сравнил ситуацию в новых регионах с ситуацией, которая ранее была решена в Крыму. После присоединения Крымского полуострова России пришлось фактически заново отстраивать транспортную инфраструктуру в регионе.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов, где «за» проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд некоторых государств отказался признавать их, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле объяснили путаницу с датами поездки Путина в ЛНР и Херсонскую область.

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