В Кремле объяснили путаницу с датами поездки Путина в ЛНР и Херсонскую область

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16

Песков: поездка Путина в ЛНР и Херсонскую область состоялась 17 апреля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Посещение регионов и проверка военных штабов — важная часть работы верховного главнокомандующего. Но связано ли это с анонсируемым контрнаступлением ВСУ?

Глава РФ Владимир Путин совершил поездку в ЛНР и Херсонскую область, в которой подарил военнослужащим икону, 17 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В СМИ возникла путаница, когда именно Путин был в новых регионах. Большинство источников смутило поздравление главы государства со светлым праздником Пасхи.

«Действительно, когда президент икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха у нас идет 40 дней. Сейчас, тем более, у нас идет пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и стали делать гипотезы того, чего не было. Эта поездка состоялась вчера», — прокомментировал Песков.

В Кремле также обещали уточнить подробности о переданной иконе и рассказать, какому именно военачальнику она ранее принадлежала.

Пресс-секретарь президента добавил, что посещение новых регионов и проверка штабов входит в прямые обязанности верховного главнокомандующего. По его словам, там возможно получение оперативной информации о ходе проведении специальной военной операции.

«Это абсолютно важно для верховного главнокомандующего, и он таким образом ведет свою работу», — объяснил Песков.

Официальный представитель Кремля также ответил на вопрос о связи поездки Путина на недавно присоединенные территории и анонсируемого весеннего контрнаступления ВСУ. Журналисты интересовались, в частости, степенью подготовки обороны в регионе. Песков отметил, что оценка состояния войск остается прерогативой Министерства обороны РФ, поэтому посоветовал переадресовать вопрос ведомству, а поездку в заключение еще раз назвал «рутинной работой верховного главнокомандующего».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подарил икону военным группировки «Днепр» и поздравил их с Пасхой.

Тема:
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