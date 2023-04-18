В Кремле объяснили путаницу с датами поездки Путина в ЛНР и Херсонскую область
Песков: поездка Путина в ЛНР и Херсонскую область состоялась 17 апреля
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Посещение регионов и проверка военных штабов — важная часть работы верховного главнокомандующего. Но связано ли это с анонсируемым контрнаступлением ВСУ?
Глава РФ Владимир Путин совершил поездку в ЛНР и Херсонскую область, в которой подарил военнослужащим икону, 17 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В СМИ возникла путаница, когда именно Путин был в новых регионах. Большинство источников смутило поздравление главы государства со светлым праздником Пасхи.
«Действительно, когда президент икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха у нас идет 40 дней. Сейчас, тем более, у нас идет пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и стали делать гипотезы того, чего не было. Эта поездка состоялась вчера», — прокомментировал Песков.
В Кремле также обещали уточнить подробности о переданной иконе и рассказать, какому именно военачальнику она ранее принадлежала.
Пресс-секретарь президента добавил, что посещение новых регионов и проверка штабов входит в прямые обязанности верховного главнокомандующего. По его словам, там возможно получение оперативной информации о ходе проведении специальной военной операции.
«Это абсолютно важно для верховного главнокомандующего, и он таким образом ведет свою работу», — объяснил Песков.
Официальный представитель Кремля также ответил на вопрос о связи поездки Путина на недавно присоединенные территории и анонсируемого весеннего контрнаступления ВСУ. Журналисты интересовались, в частости, степенью подготовки обороны в регионе. Песков отметил, что оценка состояния войск остается прерогативой Министерства обороны РФ, поэтому посоветовал переадресовать вопрос ведомству, а поездку в заключение еще раз назвал «рутинной работой верховного главнокомандующего».
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подарил икону военным группировки «Днепр» и поздравил их с Пасхой.
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