В Дзержинске склад химической продукции сгорел дотла: репортаж с места событий

Две группировки МЧС России — наземная и авиационная — смогли локализовать пожар, вспыхнувший на заводе пластмасс в Дзержинске.

Мощный пожар в Нижегородской области. На окраине Дзержинска, в промышленной зоне загорелся склад химической продукции. Здание полностью обрушилось. В тушении в том числе задействованы вертолет и пожарный поезд, он нужен, чтобы максимально быстро наполнять технику водой. Гигантский столб едкого дыма поднимается в небо на десятки метров. Лаборатория Роспотребнадзора проводит замеры воздуха. И спустя часы пожар удалось локализовать. Подробности с места ЧП передает корреспондент «Известий» Олег Мурашев.

На кадрах с воздуха хорошо видны масштабы пожара. Полыхает несколько зданий. Столбы черного дыма поднимаются так высоко, что, кажется авиации МЧС близко подлетать — просто опасно.

Горит 4,5 тысячи квадратных метров складских помещений и ситуацию сильно осложняет то, хранятся в них химикаты: смолы, клей, растворители, горючие порошки и масла. Сначала на тушение бросили около 80 человек.

Но ситуация продолжила стремительно ухудшаться.

«Подогнали строительную технику, чтобы разобрать забор и оттащить тюки с автохимией. Но пока огонь распространяется все быстрее и быстрее. Начались взрывы», — сообщает корреспондент с место событий.

Группировку спасателей быстро решили наращивать. Пожар тушат уже свыше 130 человек. О возможных причинах возгорания не сообщается.

«Предприятия какие-то у них, видимо арендуют и что-то воспламенилось и сейчас уже даже на завод перешло», — рассказывают очевидцы.

Речь о соседнем предприятии «Автохим». По документам, там занимаются деревом и горюче-смазочными материалами — тем, что сейчас способствует распространению огня.

«Начали взрываться бочки с горючим, и сейчас пожарные отводят зевак на безопасное расстояние, чтобы никто не пострадал. Пожару присвоен максимально высокий ранг», — передает корреспондент с места событий.

Жилые дома здесь расположены рядом, и люди с ужасом следят за тушением.

В администрации города заявили, последствия ЧП еще долго будут устраняться. Водоканал и комбинат питания обязали подвозить пожарным воду и еду.