В Хельсинки отменили арест российского имущества

Ранее под ограничения попало здание Российского центра науки и культуры.

Власти Финляндии сняли арест со здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также с участка, где оно построено. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Как сообщил глава одного из отделов Управления по взысканию долгов Аки Виртанен, временный арест был отменен. Это произошло ввиду того, что регулирующие органы не смогли найти достаточно оснований для изъятия собственности. Отмечалось, что, пока здание находится под арестом, Россия не имеет право на уничтожение, передачу и закладывание имущества.

Финляндия арестовала землю и здание Российского центра науки и культуры

Некоторое время назад Посольство РФ направило ноту в МИД страны с требованием объяснить соотношение действий судебных приставов с нормами международного права «об иммунитете государственной собственности». Власти Финляндии зарегистрировали данное обращение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сентябре прошлого года Финляндия перестала покупать российский уголь. Страна расконсервировала собственные угольные станции, что привело к увеличению потребления «грязного топлива» в среднем на 10%.