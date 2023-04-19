В Хельсинки отменили арест российского имущества

|
Алексей Панков
Алексей Панков 22

В Финляндии сняли арест со здания Российского центра науки и культуры

В Хельсинки отменили арест российского имущества

Фото: Reuters / LEHTIKUVA

Читайте нас в: Дзен Новости

Ранее под ограничения попало здание Российского центра науки и культуры.

Власти Финляндии сняли арест со здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также с участка, где оно построено. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Как сообщил глава одного из отделов Управления по взысканию долгов Аки Виртанен, временный арест был отменен. Это произошло ввиду того, что регулирующие органы не смогли найти достаточно оснований для изъятия собственности. Отмечалось, что, пока здание находится под арестом, Россия не имеет право на уничтожение, передачу и закладывание имущества.

Финляндия арестовала землю и здание Российского центра науки и культуры

Некоторое время назад Посольство РФ направило ноту в МИД страны с требованием объяснить соотношение действий судебных приставов с нормами международного права «об иммунитете государственной собственности». Власти Финляндии зарегистрировали данное обращение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сентябре прошлого года Финляндия перестала покупать российский уголь. Страна расконсервировала собственные угольные станции, что привело к увеличению потребления «грязного топлива» в среднем на 10%.

+16° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
81.65
0.05 89.37
-0.20
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду,...

Последние новости

23:46
В Санкт-Петербурге приступили к реставрации Московских ворот
23:33
«Голос все еще звучит»: умер известный индийский актер
23:18
СМИ сообщили о взрывах на территории Украины
23:05
В Хельсинки отменили арест российского имущества
22:40
ВСУ оставили стратегический узел обороны в ДНР
22:22
Научный подход: российские ученые расшифровывают геном винограда

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
По следам Варвары Карауловой? Психиатр объяснил возможную причастность Треповой к теракту в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео