Пока молодая, надо показывать: Медведева похвасталась упругим бюстом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 61

Фигуристка Евгения Медведева показала фигуру в купальнике на отдыхе

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; Instagram* / jmedvedevaj; 5-tv.ru

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Еще год назад фигуристка стеснялась оголяться перед фотографом мужского журнала. Но уже сейчас неловкость пропала, и она с радостью снимает на видео себя сама.

Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева, наслаждаясь долгожданным отдыхом на Мальдивах, похвасталась упругим бюстом. В социальной сети она опубликовала видео в купальнике, направив фокус камеры на грудь.

В путешествие она поехала с подругами-фигуристками Анастасией Скопцовой и Станиславой Константиновой. Девушки решили остановиться в пятизвездночном отеле на воде. Как сообщило издание 7Дней.ru, одна ночь там стоит от 21 тысячи рублей, то есть неделя — не менее 150 тысяч рублей. И это не считая авиабилетов.

Оставлять публику без внимания Медведева не стала и на курорте. Облачившись в голубой купальник, она показала закат. Но перед тем, как навести на него камеру, показала себя. Сначала она навела камеру на грудь, продемонстрировав достоинства своей фигуры, а уже после перевела на бескрайний океан.

Хотя такой открытой к публике Медведева была не всегда. Еще год назад она снималась в мужском журнале Maxim. После фотосессии она рассказала, что оголиться перед камерой поначалу было сложно. Но потом вспомнила, что на выступлениях по фигурному катанию многие видят «ее зад в трусах», и стеснение пропало. Благодаря откровенной фотосессии она осознала, что привлекательна и сексуальна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, откуда у Лолиты шрам на животе. 

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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