Россиянам напомнили о дополнительных выходных в мае

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 160

Минтруд РФ напомнил, что май начнется с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая

Россиянам напомнили о дополнительных выходных в мае

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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А еще жителей России ждет бонус — короткая рабочая неделя после праздников.

Минтруд предупреждает россиян: близятся майские праздники и много дней отдыха. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: с 2 по 5 мая», — говорится в сообщении.

Также в Минтруде добавили, что с 6 по 9 мая выходные, а потом россиян вновь ждет короткая рабочая неделя: всего три дня с 10 по 12 мая.

До этого вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков попросил губернаторов продлить для жителей нашей страны майские праздники, чтобы у всех было время на отдых и лечение, в том числе от депрессии и других ментальных расстройств.

В его обращении говорится о том, что майские праздники нужно продлить, включив в нерабочие дни 2, 3, 4 и 5 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему в России нужно продлить майские праздники.

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