«Могут атаковать»: какие опасные болезни переносят вороны и как ими не заразиться

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 24

Инфекционист Машкова предупредила о риске заразиться орнитозом после контакта с воронами

«Могут атаковать»: какие опасные болезни переносят вороны и как ими не заразиться

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Следует не забывать, что пернатые питаются на мусорках и могут вести себя агрессивно по отношению к человеку. Как защититься от атаки ворон и не подхватить инфекции?

Иногда вороны не только питаются отходами, но и контактируют с людьми, что может негативно повлиять на человеческий организм. О последствиях взаимодействия с пернатыми подробнее рассказала Газете.ру врач-инфекционист Светлана Машкова.

Так, птицы могут нападать и вести себя агрессивно. Это связано с их интеллектуальным развитием, они могут защищать свои гнезда, охранять птенцов и яйца.

«Иногда вороны могут атаковать человека в меховой одежде, приняв его за животное, которое потенциально считают опасным», — уточняет специалист.

Контакт с вороной может повлиять и на развитие орнитоза. При этой инфекции у человека может повыситься температура, появиться кашель, отдышка и развиться пневмония. Врачи также предупреждают о возникновении дыхательной недостаточности. Именно эти симптомы выдают болезнь.

Распространение инфекции происходит, когда вместе с фекалиями у ворон выделяется бактерия Хламидия Пситаче. Она попадает на перья и с помощью клюва разносится по всему телу птицы. Поэтому при контакте с зараженными пернатыми человек может заболеть. Иногда хламидиоз передается воздушно-пылевым путем. Фекалии ворон попадают в пыль, высыхают и разносятся по ветру.

Лечение орнитоза

Для того, чтобы избавиться от вируса, необходимо обратиться к врачу за лечением. Специалист поможет определить, какими лекарствами, включая антибиотики, стоит воспользоваться.

«После нападения вороны и любого контакта с этими птицами, если нет повреждения кожных покровов, достаточно просто вымыть руки с мылом (или ту часть тела, которая была в контакте с птицей) и использовать кожный антисептик», — добавила Машкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как защититься от нападающей вороны.

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