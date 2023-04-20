«Могут атаковать»: какие опасные болезни переносят вороны и как ими не заразиться
Инфекционист Машкова предупредила о риске заразиться орнитозом после контакта с воронами
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
Следует не забывать, что пернатые питаются на мусорках и могут вести себя агрессивно по отношению к человеку. Как защититься от атаки ворон и не подхватить инфекции?
Иногда вороны не только питаются отходами, но и контактируют с людьми, что может негативно повлиять на человеческий организм. О последствиях взаимодействия с пернатыми подробнее рассказала Газете.ру врач-инфекционист Светлана Машкова.
Так, птицы могут нападать и вести себя агрессивно. Это связано с их интеллектуальным развитием, они могут защищать свои гнезда, охранять птенцов и яйца.
«Иногда вороны могут атаковать человека в меховой одежде, приняв его за животное, которое потенциально считают опасным», — уточняет специалист.
Контакт с вороной может повлиять и на развитие орнитоза. При этой инфекции у человека может повыситься температура, появиться кашель, отдышка и развиться пневмония. Врачи также предупреждают о возникновении дыхательной недостаточности. Именно эти симптомы выдают болезнь.
Распространение инфекции происходит, когда вместе с фекалиями у ворон выделяется бактерия Хламидия Пситаче. Она попадает на перья и с помощью клюва разносится по всему телу птицы. Поэтому при контакте с зараженными пернатыми человек может заболеть. Иногда хламидиоз передается воздушно-пылевым путем. Фекалии ворон попадают в пыль, высыхают и разносятся по ветру.
Лечение орнитоза
Для того, чтобы избавиться от вируса, необходимо обратиться к врачу за лечением. Специалист поможет определить, какими лекарствами, включая антибиотики, стоит воспользоваться.
«После нападения вороны и любого контакта с этими птицами, если нет повреждения кожных покровов, достаточно просто вымыть руки с мылом (или ту часть тела, которая была в контакте с птицей) и использовать кожный антисептик», — добавила Машкова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как защититься от нападающей вороны.
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